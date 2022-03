KLM verhoogt ticketprijzen naar Dutch Caribbean

Niet alleen aan de pomp hebben we last van de stijgende olieprijzen, ook als we willen vliegen zal dat meer gaan kosten. KLM verhoogt vanaf vrijdag zijn ticketprijzen voor langeafstandsvluchten waaronder naar de Dutch Caribbean. De prijsverhoging komt door de sterk stijgende olieprijs. In economy komt er voor een retourvlucht gemiddeld 60 gulden bij, reizigers in businessclass betalen 200 gulden meer. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij aan NU.nl.

