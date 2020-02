KLM-Vlucht naar Curacao maakt noodlanding

De vlucht van KLM met vluchtnummer KL0735 heeft zojuist een noodlanding gemaakt in Ierland. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Curacao. Volgens een passagier in het vliegtuig, Robin Warmerdam, is er een passagier tijdens het eerste deel van de vlucht onwel geworden.

Deze passagier is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Momenteel wordt er door de brandweer gekeken naar de vloeistof zodat het vliegtuig hopelijk zo snel mogelijk een doorstart kan maken richting Curacao. De vlucht had al anderhalf uur vertraging bij vertrek uit Amsterdam.