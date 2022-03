Kluis steeds vaker doelwit van bedrijfsinbrekers

Bewaar geen grote hoeveelheden contant geld in kluizen. Hiervoor waarschuwt de politie. De afgelopen periode constateert de politie dat kluizen bij bedrijven het meest geliefde doelwit zijn van inbrekers. De kluizen zijn gekraakt met gebruik van het hydraulisch reddingsmateriaal dat onlangs is gestolen uit de brandweerkazerne van Barber. In 2014 werd er ook al een gestolen uit de brandweerkazerne op Mundu Nobo. De politie is op zoek naar tips om de gestolen goederen terug te krijgen. Wie informatie heeft, kan zich melden bij de politie via 917 of 108.

