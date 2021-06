Kluivert aangekomen in Guatemala

Interim-bondscoach Patrick Kluivert is aangekomen in Guatemala City. Aanstaande zaterdag om 16:00 lokale tijd speelt het Curaçaose elftal onder zijn leiding het WK-qualificatieduel tegen de Britse Maagdeneilanden. Kluivert vervangt tijdelijk Guus Hiddink die besmet is geweest met het coronavirus en momenteel hiervan herstelt. Een aantal belangrijke spelers van het Curaçaose elftal zoals Cuco Martina en Leandro Bacuna is ondertussen gearriveerd.