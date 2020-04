Knops: “Alleen begrotingssteun als financiën op orde komen”

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zegt dat Nederland de eilanden zeker zal steunen als het gaat om noodhulp, zoals medische hulp en voedselhulp. Dat zei hij vandaag in een speciale persconferentie over het Coronavirus in het Caribisch deel van het koninkrijk. Knops noemt de financiële steun een ander verhaal. Details over begrotingssteun zijn nog niet bekend, maar dit is volgens Knops zeker afhankelijk van het vermogen van de overheden om hun financiën op orde te krijgen. Er moeten voorstellen komen van de eilanden om hun inkomsten en uitkomsten in balans te krijgen.