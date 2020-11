Knops bewust van gevolgen negatief reisadvies 

Staatssecretaris Raymond Knops is zich bewust van de gevolgen die het negatief reisadvies in de Kerstvakantie heeft voor Curaçao. Dat zegt hij vandaag op de persconferentie in reactie op vragen van Paradise FM. Knops zegt er niet bij of Nederland ook zal helpen om deze economische klap te boven te komen. Eerder vandaag werd bekend dat het Nederlandse kabinet heeft besloten om een negatief reisadvies te geven voor alle landen, dit naar aanleiding van het advies van het Nederlandse Outbreak Management Team.