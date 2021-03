Knops: Curaçao moet voldoen aan voorwaarden

Curaçao komt voorlopig niet meer in aanmerking voor verdere liquiditeitssteun van Nederland. Staatssecretaris Raymond Knops heeft de huidige, demissionaire regering er op gewezen dat voor 1 januari 2021 de wetgeving voor de verlaging met 25 % op het totale pakket arbeidsvoorwaarden voor ministers en Statenleden moest zijn goed gekeurd. Ook de wetgeving over salarisbeperking van topfunctionarrisen in overheids-nv’s en korting op het pakket van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met 12.5 % is nog niet vastgelegd. Zo lang dat niet gebeurd, kan Curaçao geen aanspraak maken op meer leningen. Volgens het College Financieel Toezicht (Cft) heeft Curaçao op dit moment geen leningen nodig. Het Cft stelt dat Curaçao nog voldoende middelen heeft voor het tweede kwartaal van 2021.