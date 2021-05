Knops dreigt met stopzetten steun

Als de nieuwe coalitie van Curaçao niet deelneemt aan de gesprekken over COHO met Den Haag dan vervalt daarmee de steun vanuit Nederland aan Curaçao. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in een brief aan de leiders van MFK en PNP. Knops dreigt in zijn vrijdag bekend gemaakte brief met het stopzetten van de steun vanuit Nederland en zegt dat Curaçao vanaf april volgend jaar voor bijna 700 miljoen Naf aan liquiditeitsleningen moet aflossen als ze niet willen praten over COHO. Volgens hem is vanaf de eerste kennismaking met MFK en PNP op 1 april duidelijk geweest dat deelname aan de Rijkswet COHO een voorwaarde is voor het verkrijgen van steun vanuit Nederland. De brief van Knops heeft vrijdag tot veel verbaasde reacties geleid. Vooral omdat de staatssecretaris de MFK en PNP verantwoordelijk stelt voor hun beleid, terwijl de partijen nog niet zijn beëdigd en geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Leider van de PNP Ruthmilda Larmonie-Cecilia noemt de brief van Knops zaterdag in de EXTRA een duidelijk geval van chantage.