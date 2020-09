Knops noemt lening onbegrijpelijk

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft in een officiële verklaring gereageerd op de beslissing van Aruba om op de lokale kapitaalmarkt te lenen. Knops noemt die beslissing onbegrijpelijk omdat Aruba haar bevolking daarmee volgens hem opzadelt met extra rente. Volgens Knops wil Aruba 400 miljoen Arubaanse florin lenen. De Arubaanse regering is het niet eens met de kritiek en stelt dat de lening veel kleiner is en ongeveer 170 miljoen Arubaanse florin bedraagt.

‘Hoe leg je het aan de burgers van Aruba uit dat in deze tijden van de coronacrisis elke burger extra geld kwijt is?’ zo vraagt staatssecretaris Knops zich af. Hij vraagt zich af of Aruba als land graag in de top tien van landen met de hoogste staatsschulden staan?