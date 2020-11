Knops positief over ontwikkeling Statia

Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is Sint Eustatius bijzonder zwaar is getroffen door de corona pandemie. Daarom heeft Nederland twee miljoen dollar extra beschikbaar gesteld voor de overheid. Dat zei Knops in een videoboodschap die hij voor de bevolking opnam na een bezoek afgelopen dinsdag aan Statia. Zoals bekend is Knops na zijn bezoek aan Curaçao eerder deze week naar Sint Eustatius en later naar Saba gegaan. De bezoeken werden omgeven door strenge coronamaatregelen, omdat eigenlijk iedereen uit Nederland die de eilanden bezoekt veertien dagen in quarantaine moet.

Op Statia sprak de staatssecretaris met de pas aangestelde Eilandsraad. In 2018 zette Nederland de toenmalige raad opzij. Onlangs waren er weer verkiezingen voor een nieuwe raad. Knops zegt in de video dat de door Nederland aangestelde regeringscommissaris Marnix van Rij, en zijn vervanger Alida Francis, ‘zullen meewerken met de raad om de democratie volledig terug te brengen op het eiland’.