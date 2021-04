Knops: val kabinet Aruba verandert samenwerking niet

De samenwerking tussen Nederland en Aruba over onder meer inkomenssteun voor het eiland zal niet veranderen nu het kabinet daar is gevallen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties woensdag gezegd. Volgens hem worden gesprekken over steunpakketten voortgezet met het demissionaire Arubaanse kabinet, omdat het zich nog steeds met al lopende zaken kan bezighouden. Ook is er volgens hem nog steeds brede politieke steun voor de economische pakketten en de hervormingen die daar tegenover staan. Nieuwe afspraken komen volgens hem dan ook niet in gevaar.

Het kabinet van Evelyn Wever-Croes diende dinsdag haar ontslag in, vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar coalitiepartij POR. Die zou publiek geld hebben verduisterd. De betrouwbaarheid van het bestuur is volgens de vertrekkende regering een van haar belangrijkste punten. Vorige week werd bekend dat Aruba weer ruim 100 miljoen euro aan coronasteun krijgt. Sint-Maarten krijgt voorlopig geen steun omdat het Nederland van racisme beticht. De oprichting van een speciale organisatie die de hervormingen overziet is volgens het eiland koloniaal.