Knops: veel vertraging bij uitvoeren afspraken

Er treedt veel vertraging op bij de uitvoering van afspraken tussen Nederland en Curaçao. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in zijn kwartaalrapportage aan de Tweede Kamer. Knop is erg te spreken over de samenwerking met de demissionaire regering van Eugene Rhuggenaath, maar door de verkiezingen is er veel onduidelijkheid ontstaan. Curaçao had tot 1 juli de tijd om een uitvoeringsagenda aan Nederland voor te leggen. Dat heeft Knops nu vooruitgeschoven naar 1 augustus.