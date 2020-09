Knops verbaasd over verhoging salarisschaal

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zegt niet te kunnen begrijpen waarom de Curaçaose ministers hun salarisschaal moesten verhogen nadat ze 25% daarop hadden gekort. Voor hem is het niet duidelijk wat de reden daar achter was. Hij benadrukt dat Nederland niets met de verhoging van de salarisschaal te maken had. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Konket legde onlangs uit dat de ministers naar een hogere salarisschaal moesten, nadat ze een korting hadden doorgevoerd die Nederland had geëist. Dat was volgens hem een ambtelijk advies.