“Knops zet mes op keel Curacao”

De eisen die Nederland heeft gesteld voor steun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten werken averechts. Dat zegt John Leerdam, oud-Kamerlid en oud-vicevoorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties vandaag in dagblad Trouw. Volgens hem heeft staatssecretaris Raymond Knops de eilanden het mes op de keel gezet met de voorwaarden voor een coronalening. Volgens Leerdam kan Knops tevreden zijn dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten akkoord zijn gegaan met de voorwaarden die Nederland heeft opgelegd. Maar zijn daarbij alle beschaafde, bestuurlijke omgangsvormen overboord gegooid. En dat is volgens hem jammer voor de toekomstige verhoudingen in het Koninkrijk.