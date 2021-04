Koning Willem-Alexander spreekt online met gouverneur

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag gesproken met de Curaçaose gouverneur Lucille George-Wout. Ook sprak hij met het hoofd van de afdeling epidemiologie en onderzoek, met de verantwoordelijke voor de vaccinatiecampagne op Curaçao en met de directeur van het Curaçao Medical Center. Onderwerp van de gesprekken was het toenemende aantal coronabesmettingen en het vaccinatieprogramma op het eiland. Tijdens de videogesprekken werd gesproken over hoe er met de huidige uitbraak wordt omgegaan en over de voortgang van het vaccinatieprogramma.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.