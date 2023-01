Koninklijk bezoek op Aruba

Na een dag rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor de Oranjes. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen vanochtend aan op Aruba. De kennismakingsreis van prinses Amalia met het Caribisch deel van het koninkrijk startte vrijdag op Bonaire. Aruba is het tweede land dat ze aandoen. De planning in de ochtend staat vol officiële ontmoetingen. De middag staat in het teken van cultuur. Op 1 februari arriveert het koninklijk gezelschap op Curaçao. Foto: RVD