Koninklijk bezoek van 1 -3 februari

Prinses Amalia en haar ouders Willem-Alexander en Máxima komen op woensdag 1 februari aan op Curaçao. Het Koninklijk gezelschap komt per schip. Zij varen mee van Aruba naar Curaçao op defensieschip Zr. Ms. Holland. Staatssecretaris Van Huffelen reist mee. Het publieke gedeelte van het bezoek start op donderdag 2 februari en eindigt op vrijdag 3 februari. Ontmoetingen met inwoners staan centraal tijdens het bezoek Cultuur, natuur, koloniaal verleden, sport en de inzet van defensie komen ook aan bod. Dit is het eerste bezoek van de kroonprinses aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

Op 2 februari start het bezoek met het hangen van een slotje aan het Punda Love Hart. Daarna volgt een wandeling over de Pontjesbrug naar het Brionplein, waar de koning het startschot geeft voor de inschrijving van de Koningsspelen. Aansluitend bezoekt het gezelschap de wijk Otrobanda, waar zij onderweg spreken met bewoners, kunstenaars en muzikale optredens bekijken.

In de middag bezoekt het Koninklijk gezelschap de wijken Punda en Scharloo. In Punda slaat de Koning een munt ter markering van 25 jaar Willemstad als UNESCO Werelderfgoed-stad. Ook ‘beschilderen’ zij een Chichi, een typisch Curaçaose sculptuur die de oudere zus in het gezin symboliseert. Vervolgens lopen zij door de wijk Scharloo, met straatkunst, muziek en sportprojecten voor jongeren. De rondgang eindigt op de Prinses Amaliabrug, waar het gezelschap luistert naar de nieuw voor de prinses gecomponeerde Wals Amalia.

In de avond vindt een diner plaats bij de Kathedraal van Doornen, met éénentwintig Curaçaoënaars die veel betekenen voor de maatschappij. Het aantal gasten staat symbool voor het 21-jarig huwelijk van het Koninklijk Paar die dag.

Op vrijdag 3 februari in de ochtend bezoekt het koninklijk gezelschap het Landhuis Knip bij de voormalige plantage waar Tula in 1795 de slavenopstand startte. Zij bekijken een voorstelling over de opstand en spreken met nazaten van tot slaaf gemaakten. Aansluitend brengt het gezelschap een bezoek aan Hofi Mango, een voormalige suikerplantage dat nu een natuurpark is, waar onder meer een hoveniersopleiding is opgezet.

‘s Middags wonen ze op het strand van Cas Abao een presentatie bij van de Sea Turtle Conservation en Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) over beschermde zeegebieden en het behoud van de schildpaddenpopulatie.

Ter afsluiting van het bezoek aan Curaçao woont het gezelschap in de avond een ‘Tumba Muziekconcert’ bij met carnavalsoptredens op het Brionplein. Deze wordt georganiseerd ter ere van wijlen Boy Dap, die als de koning van de Tumba wordt beschouwd.