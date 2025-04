Koninkrijksbreed front tegen grensoverschrijdende criminaliteit

Medewerkers van alle vijf politiekorpsen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn op Curaçao samengebracht in het pilotproject, met de naam War Room Koninkrijksstrategie. Doel hiervan is om de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit te versterken. De komende twee weken werken analisten en informatiespecialisten intensief samen aan het in kaart brengen en analyseren van criminele netwerken die actief zijn in meerdere landen van het Koninkrijk. De informatie kan de basis vormen voor opsporingsonderzoeken of andere interventies.

De pilot is tegelijkertijd een praktijkgerichte training voor nieuwe analisten die zijn aangesteld bij de Caribische politiekorpsen en het RST. De War Room is namens het College van Korpschefs officieel geopend door de korpschef van het Korps Politie Curaçao (KPC), Raymond Ellis, samen met Ans Rietstra, hoofd van het RST. Volgens de korpschef luidt het initiatief “een nieuwe fase in de samenwerking binnen het Koninkrijk in”.