Koninkrijksteam in kwartfinales EK honkbal

Het Koninkrijksteam heeft in de Tsjechische Brno ook de derde en laatste wedstrijd uit de groepsfase met ruime cijfers gewonnen. Kroatië was geen partij voor de slagkracht van de Oranje line-up. Het honkbalteam plaatste zich dankzij deze derde grote overwinning op rij voor de EK kwartfinale, waarin Israël de tegenstander is. Dit duel vindt morgen plaats, aldus de website honkbalsoftbal.nl. Foto: Petra Voet