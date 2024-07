Koninkrijksteam sluit Honkbalweek af met derde plaats

Het Koninkrijksteam heeft brons behaald tijdens de Haarlemse Honkbalweek. Het team won van Taiwan met 4-0. Rookie Sem Kuijper zorgde voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De telg van Kinheim sloeg in zijn eigen Pim Mulierstadion een two-run homerun naar het linksveld en zette daarmee de 4-0 eindstand op het scorebord. De finale is tussen Japan en de VS.