Koninkrijksteam verslaat Oekraïne met 16-3

Het Koninkrijksteam heeft vandaag een monsterzege geboekt op Oekraïne. Op de tweede dag van het EK in Tsjechië won Oranje met 16-3. Dit was hun tweede overwinning op rij, voor Oekraïne was het de tweede nederlaag. Roger Bernadina, Ray-Patrick Didder, Juremi Profar en Ademar Rifaela sloegen allemaal een homerun voor Oranje. Bernadina, Didder en Rifaela verzamelden elk vier binnengeslagen punten. Morgen speelt het Koninkrijksteam de laatste wedstrijd uit de groepsfase. Dan is Kroatië, dat op zondag van Oekraïne won, de tegenstander. Foto: Petra Voet

Meer over EK Honkbal Koninkrijksteam oekraine overwinning