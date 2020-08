Konket: Onder de streep niet meer geld

Door een fout in 2010 waren ministers en parlementariërs in een verkeerde schaal ingedeeld: te laag. Dit is nu aangepast en volgens Konket verdienen ze niet meer. Eerder bleef er zonder de 25 vermindering op voorwaarden ruim 17,000 gulden over: nu is dat ruim 14,000. Dit zou ongeveer hetzelfde zijn als het bedrag dat zou overblijven als de schaal niet zou zijn verhoogd. Volgens minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Konket is de timing niet goed, maar moeten ze dit nu doorvoeren om alles wettelijk rond te krijgen.