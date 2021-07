Koraal restauraties bij Marie Pampoen verdwenen en beschadigd

Duikcentrum Scubaçao is op zoek naar degene die verschillende koraal restauraties heeft verplaatst en beschadigd. In 2018 werd Scubaçao partner van Reef Renewal Curaçao en werden er meer dan 600 hertshoornkoraalbomen geplant op het rif bij Marie Pampoen. Hieruit zijn verschillende kolonies gegroeid, waar weer veel vissen op af zijn gekomen. De duikschool zegt dan ook diep bedroefd te zijn dat alle aangeplante koraalbomen zijn verplaatst of beschadigd. Scubaçao roept iedereen op die iets gezien heeft of weet wie dit gedaan heeft om contact op te nemen.