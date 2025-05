De Raad voor de rechtshandhaving heeft een rapport aangeboden over de staat van de rechtshandhaving in Caribisch Nederland aan de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer. Een van de meest urgente signalen betreft de situatie bij de politie. De Raad stelt vast dat het Korps Politie Caribisch Nederland kampt met ernstige personele tekorten. Dit leidt tot een situatie waarin de inzet van noodhulp, een kerntaak van de politie, structureel niet meer gewaarborgd is. Verder blijft de regie vanuit Europees Nederland versnipperd, aldus het rapport.

“Zonder structurele versterking dreigt de operationele inzet enerzijds verder uitgehold te worden. Anderzijds creëert deze situatie ook voor het personeel risico’s. Ook bij andere onderdelen van de veiligheidsketen, zoals het grenstoezicht door de Marechaussee een het detentiewezen, is de taakuitvoering meer en meer in het geding”, aldus de Raad.