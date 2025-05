Korpschef Carl John gekozen tot eerste vicevoorzitter van ACCP

Tijdens de 39e jaarlijkse vergadering van de Association of Caribbean Commissioners of Police die onlangs werd gehouden in Guyana is commissaris Carl John, korpschef van Sint Maarten, verkozen tot eerste vicevoorzitter van de ACCP. Hij is al voorzitter van het College van Korpschefs van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De ACCP verenigt de politieleiders van meer dan 20 landen en gebieden in het Caribisch gebied. De organisatie bevordert samenwerking, kennisdeling en de gezamenlijke aanpak van criminaliteitsproblemen die landsgrenzen overstijgen.

De aangesloten korpsen staan allen voor vergelijkbare opgaven: gewelddadige criminaliteit, drugshandel, mensenhandel, cybercriminaliteit, jeugdproblematiek en de impact van sociaaleconomische ongelijkheid op veiligheid. ‘De benoeming van commissaris John tot deze vooraanstaande functie binnen de ACCP is een belangrijke erkenning van zijn inzet en leiderschap, en een eer voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden’, dat zegt het College van Korpschefs in een persbericht.