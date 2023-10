Kòrsou Transparente organiseert seminar rond 10-jarig jubileum integriteits- en corruptierapport

Dit jaar markeert het 10-jarig jubileum van het rapport van Transparency International. Fundashon Kòrsou Transparente staat daar de komende periode bij stil. Ook wordt op vrijdag 8 december, een dag voor de internationale dag tegen corruptie, een conferentie gehouden. Het thema is ‘Integrity In Governance: a prerequisite for sustainable growth in Curaçao’. De hoofdspreker is Lousewies van der Laan, de directeur van Transparency International Nederland. Fundashon Kòrsou Transparente zet zich in voor de bevordering van transparantie, integriteit en de bestrijding van corruptie op Curaçao. De stichting werd opgericht als een burgerinitiatief in reactie op de bevindingen van het rapport, waarin de kwetsbaarheden van Curaçao voor corruptie werden blootgelegd.

Kaarten

Het ontbijtseminar begint om 8 uur (met inloop vanaf 7.30 uur) en zal doorgaan tot 12 uur. Het vindt plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De presentaties tijdens het seminar worden gehouden in het Engels, deelnemers kunnen zich uitdrukken in hun eigen voorkeurstaal. Kaarten kosten 175 gulden en zijn vanaf nu verkrijgbaar via de bestuursleden van Kòrsou Transparente. Voor kaarten en meer informatie over dit evenement is Kòrsou Transparente te bereiken via haar Facebookpagina Korsoutransparente, haar e-mail korsoutranspa[email protected] of via voorzitter Michael Hernandez op 529-9150.