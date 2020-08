Kort geding dient volgende week

Het kort geding dat PAR-politicus Shaheen Elhage aanvroeg om alle Statenleden te dwingen om naar de Statenvergadering te komen zal volgende week plaatsvinden. De dagvaarding staat gepland op vrijdag 7 augustus om 10.00 uur ‘s ochtends. Dat vertelde MFK-fractievoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas vandaag in gesprek met Paradise FM. Pisas zegt alleen een uitspraak van de Staten of de rechter bepalend zou zijn voor hun komst naar de Statenvergadering. De gouverneur moet volgens Pisas onpartijdig blijven. Door haar uitspraak over de zetel komt haar onpartijdigheid volgens Pisas in het geding.