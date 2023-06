Kort geding normering topinkomen specialisten

Gisteren werd het kort geding tegen de invoering van de maximumlonen voor medisch specialisten in het CMC behandeld. De zaak is aangespannen door het ziekenhuis en de specialisten die in loondienst zijn. Het CMC en de medici willen dat de normering topinkomens niet op de artsen wordt toegepast. Veel specialisten willen niet voor 295.000 gulden per jaar werken op Curaçao. Daardoor dreigt er een tekort aan medisch specialisten. De rechter doet op 14 juni uitspraak.