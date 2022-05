Kort geding om dolfijnenexport te stoppen

Animal Rights heeft een spoed kort geding ingediend tegen Sea Aquarium en Dolphin Academy. De Nederlandse dierenrechtenorganisatie wil voorkomen dat vijf dolfijnen naar Saudi-Arabië worden gevlogen. Met het kort geding wil de stichting de tuimelaars niet alleen de 20 uur lange vlucht besparen, maar hen ook behoeden voor een belabberd leven. Op Curaçao leven de dieren in relatieve vrijheid, in Saudi-Arabië komen ze terecht in een betonnen chloorbad in de Arabische woestijn. Advocaat Bertie Braam wil dat de rechter de transport van de dolfijnen tegenhoudt. Het is onbekend of de dolfijnen al zijn vertrokken. Het dolfinarium is onbereikbaar voor commentaar.