Kort geding tegen UTS

Een van de Chippiehouders op Curaçao, Maria van Os, spant met de steun van bijna 100 Chippiehouders een kort geding aan tegen UTS. Haar eis is om de nieuwe algemene voorwaarden te laten vervallen omdat deze voorwaarden volgens haar onredelijk, onbillijk en nodeloos bezwarend zijn. Het kort geding dient 10 november om 9 uur.

Op 1 september 2020 wijzigde UTS haar algemene voorwaarden voor Chippie Prepaid in die zin dat de actuele belperiode drastisch is verlaagd. Gold in de oude voorwaarden een termijn van 60 dagen voor alle geuploade bedragen, in de nieuwe voorwaarden kan de consument met een upload van Naf 5 nog maar 15 dagen bellen, met een upload van Naf 10 nog maar 30 dagen etc. UTS beoogt daarmee haar omzet met 200 tot 300% te verhogen.

Maria van Os: “UTS dwingt de Chippiehouders nu om binnen een zeer korte periode steeds opnieuw beltegoed te kopen, anders kun je niet meer bellen, ook al heb je meer dan voldoende saldo op je simkaart. Ik heb voorbeelden van Chippiehouders die meer dan Naf 100 saldo hebben, maar toch elke 15 dagen gedwongen worden om Naf 5 te uploaden. Het komt er dus op neer dat je beltegoed hebt gekocht dat je niet kunt gebruiken én dat je gedwongen wordt beltegoed te kopen, dat je op dat moment helemaal niet nodig hebt.”

Alle Chippiehouders kregen op 31 juli een sms van UTS met een link naar de nieuwe algemene voorwaarden. Maria van Os nam vergeefs contact op met UTS en schakelde vervolgens de Fundashon pa Konsumidó in. De Fundashon stuurde een brief naar UTS maar deelde mede verder geen actie te ondernemen tegen UTS. Daarop plaatste Maria van Os een oproep op Facebook, waarop een groot aantal Chippiehouders zich aanmeldden. “Mevrouw Mr. N. Doekhie wilde het kort geding gratis doen, omdat ook zij de ernstige financiële consequenties voor een groot deel van de bevolking inzag.