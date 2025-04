Korte Papiamentstalige film ‘Sunny’ geselecteerd voor Tribeca Film Festival

De korte Papiamentstalige film Sunny van de Curaçaose regisseur German Gruber Jr. is geselecteerd voor het gerenommeerde Tribeca Film Festival in New York. Dat heeft Gruber gisteren zelf bekend gemaakt. De film, die eerder zijn wereldpremière beleefde tijdens het Curaçao International Film Festival, wordt op 5 juni van dit jaar internationaal gepresenteerd in de sectie ‘Short Narrative’. Daarvoor staat in New York een speciale rode loper en persmoment gepland.

Sunny vertelt het ontroerende coming-of-age verhaal van een jonge gitarist die zijn vertrouwde leven op Curaçao moet achterlaten om zijn muzikale droom na te jagen. De film is geïnspireerd op de persoonlijke ervaringen van Gruber. De filmmaker reageert verheugd op de selectie: “Het is een enorme eer dat Sunny is geselecteerd door een van de meest prestigieuze filmfestivals ter wereld. Tribeca ontvangt duizenden inzendingen, en dat onze korte film, gemaakt op Curaçao, tussen deze selectie staat, maakt me ontzettend trots. Dit is bovendien de eerste keer dat een film van Curaçaose bodem vertoond wordt op Tribeca.”