Korting salaris kan niet worden terug gedraaid

Ministers en Statenleden kunnen niet zomaar de korting op hun salaris terugdraaien. Die korting is toegepast naar aanleiding van de liquiditeitssteun van Nederland. Het moment van vervallen moet in elk geval liggen na 30 juni 2023. Dat staat in twee Nota’s van Wijziging, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De nota’s zijn vorige maand naar het Curaçaose parlement gestuurd. Morgen wordt in een centrale commissie vergadering van het parlement gesproken over een aanpassing van de salarissen van ministers en Statenleden. Volgens minister Armin Konket moeten de salarissen waarop een korting van 25% is doorgevoerd, weer worden aangepast. Volgens de krant kan echter pas de korting worden ingetrokken als de steun vanuit Nederland is geëindigd.