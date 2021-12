Korting van 12,5% bij overheid niet overal toegepast

Niet iedereen houdt zich aan de eis van 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden. Dat blijkt uit een overzicht dat onlangs door de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) naar de Staten is gestuurd. Daarop worden 43 organisaties genoemd. Alleen bij ‘enkele’ daarvan is echt 12,5 procent gekort op de arbeidsvoorwaarden, zoals overeengekomen met Nederland. De korting is een voorwaarde voor liquiditeitssteun. Sommige instanties hebben gekozen voor afvloeien van personeel om op arbeidskosten te besparen.

