Kosten Covid-patiënten tussen 3800 en 6000 gulden per dag

Covid-patiënten in het CMC kosten handenvol geld. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De kosten voor reguliere patiënten liggen rond de 1550 gulden per dag. Bij Covid-patiënt liggen de kosten wegens extra materialen, voorzorgsmaatregelen en personeel een stuk hoger, namelijk rond de 3825 gulden per dag. Op de IC lopen de kosten al snel op naar bijna 6000 gulden per dag, 5947 om precies te zijn. Alles bij elkaar heeft de zorg aan Covid-patiënten het ziekenhuis tot nu toe 31,8 miljoen gekost.

Meer over CMC coronapatienten kosten patiënten