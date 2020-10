Koud op Curaçao

De meteorologische dienst meldt dat er vanochtend veel regen is gevallen op Curaçao. Tegenover de EXTRA heeft de dienst vanochtend gezegd dat tijdens de hevige regenval de temperatuur meer is gedaald dan normaal. Daarom voelde het koud aan. Op sommige plaatsen was het 24 graden, zo stelt de krant. Dat is lager dan normaal. De laagste temperatuur echter die ooit in oktober is gemeten is 21.9 graden. De regenval was het hevigst in BandaBou. Zo werd op Soto 30 mm regen gemeten. Het blijft voorlopig bewolkt. En er kan meer regen vallen.