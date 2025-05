KPCN waarschuwt om op te letten voor valse loterijwinsten via Facebook

Het Korps Politie Caribisch Nederland waarschuwt voor een oplichterstruc die momenteel via Facebook wordt verspreid. Daar circuleert een pagina die beweert dat men gegarandeerd de viercijferige

hoofdprijs kan winnen van de loterijen ‘Wega di number Boneiru’ of ‘Wega di number Kòrsou’. Oplichters sturen een zogenaamd winnend lot van 75.000 tot 90.000 gulden. Daarna wordt gevraagd om een bedrag te betalen om de zogenaamde prijs te kunnen ontvangen. Na de eerste betaling volgen vaak nieuwe verzoeken om geld. De politie roept op alert te zijn en geen geld aan onbekenden over te maken.

De politie legt uit dat het contact vrijwel altijd verloopt via iemand die Spaans spreekt. Ook worden brieven gestuurd met het logo van Maduro & Curiel’s Bank of het Ministerie van Financiën van Curaçao, om de oplichting geloofwaardiger te laten lijken. De politie stelt duidelijk: niemand kan garanderen dat iemand de hoofdprijs van een loterij wint en zeker niet via Facebook.