Het tarief voor water stijgt met acht cent. Dat meldt toezichthouder BTP. Per 1 januari betalen huishoudens 9 gulden 32 per kuub. Elektriciteit wordt een fractie goedkoper. Het tarief per kilowattuur daalt van 70,6 naar 70,5 cent. Eerder was al bekend dat de prijs van benzine en diesel vanaf dinsdag daalt.