Kranshi al twee dagen dicht vanwege technische storing

Kranshi is al twee dagen gesloten. Door een technische storing kan de overheidsdienst in Otrobanda geen mensen ontvangen. Personen die gisteren een afspraak hadden staan, worden nu aanstaande zaterdag geholpen. Mensen die vandaag bij Kranshi moesten zijn, worden op 24 september verwacht. Dit geldt alleen voor mensen met een afspraak voor het laten maken van een paspoort, sédula, rijbewijs of aktes.