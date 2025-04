‘Kranshi verleent gelijke dienstverlening aan alle burgers’

Kranshi heeft gisteren met een persbericht gereageerd op berichten dat het mensen uit de Dominicaanse Republiek zou discrimineren. “De dienstverlening van Kranshi heeft geen enkel voorkeurskarakter voor een specifiek persoon.” Dit betekent dat alle klanten zonder uitzondering met dezelfde aandacht worden geholpen, zo stelt de organisatie. Statenlid Ana Maria Pauletta noemde het vorige week in het parlement ‘een feit’ dat Kranshi mensen uit de Dominicaanse Republiek ‘discrimineert en onterecht hun paspoort intrekt’.

Uit het persbericht: “In het verleden heeft Kranshi in enkele gevallen vastgesteld dat er misbruik werd gemaakt van bepaalde diensten die door het departement worden aangeboden, bijvoorbeeld door het verstrekken van onjuiste informatie of documenten die niet in overeenstemming waren met de werkelijkheid. Toen Kranshi dit constateerde, zijn de controles op bepaalde documenten verscherpt, wat mogelijk de indruk heeft gewekt dat er sprake zou zijn van selectieve of voorkeursbehandeling. Echter, dit is niet het geval. Werknemers van Kranshi controleren zorgvuldig alle documenten volgens de vastgestelde regels, om te voorkomen dat er onjuiste registraties ontstaan. Binnen Kranshi is er dan ook geen ruimte voor enige vorm van discriminatie, selectieve behandeling of voorkeursbehandeling jegens wie dan ook. Mocht een ambtenaar bij Kranshi zich hier toch schuldig aan maken, dan zullen er zonder aarzeling disciplinaire maatregelen worden genomen.”