Kritiek op de wijze waarop restaurantkeukens worden gecontroleerd

Veel restauranteigenaren op Curaçao zijn ontevreden over de controles waar ze mee te maken krijgen. De EXTRA meldt vandaag dat er kritiek is op de wijze waarop de inspecties plaatsvinden en de houding van de leden van het multi disciplinaire team die de keuringen uitvoeren. Soms zouden restaurants zelfs onterecht worden gesloten en wordt er onjuiste informatie verspreid.

De eigenaren reageren op de rel die is ontstaan nadat vorige week woensdag de keuken van restaurant Green House in Santa Maria werd afgesloten. Daarop greep de minister van Economische Zaken, Ruisandro Cijntje, in en zorgde hij ervoor dat de keuken direct weer open ging. De verantwoordelijke minister van Volksgezondheid, Javier Silvania, is het niet eens met die ingreep en heeft hierop een nieuw beleid en nieuwe regels afgekondigd.