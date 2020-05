Er is kritiek op het handelen van de SDKK-gevangenis omtrent de dood van Joamar Hoek, de gevangene die deze week is overleden in het CMC. De familie van de man vindt dat hij niet de vereiste medische hulp heeft gekregen en dat Hoek te lang moest wachten voor zijn hartaanval serieus werd genomen. Zij eisen een onderzoek. De gevangenisdirectie heeft volgens de Vigilante al toegezegd dat dit onderzoek er komt.