Een TUI-reiziger reageert verontwaardigd op het bericht over het bijna lege vliegtuig dat afgelopen dinsdag vertrok vanaf Hato naar Nederland. De reiziger verklaart in het Antilliaans Dagblad dat hij eigenlijk vandaag zou vliegen en dat TUI geen contact met hem heeft opgenomen over een wijziging van de vlucht. Hij zegt nu zelf een nieuwe terugvlucht te moeten regelen omdat TUI niets naar hem heeft gecommuniceerd over de zogeheten laatste ‘rescueflight’.