Kritiek op organisatie van Nederlandse lening

Tijdens de eerste dag van de IPKO-vergadering hebben delegaties van Curaçao en Sint-Maarten kritiek geuit over het feit dat Nederland een entiteit gaat oprichten om de nieuwe lening te begeleiden voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Volgens de twee landen blijkt uit het verleden dat zo’n regeling vaak voor heel veel oponthoud zorgt. Zo wacht St. Maarten nog steeds op een groot aantal projecten die moeten plaatsvinden na orkaan Irma in 2017. Nederland stelde veel geld beschikbaar, maar deed dat via de Wereldbank. En dat zorgt voor veel vertraging, zo stelt Sint Maarten.

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg is vanmorgen van start gegaan. Eerder vond dit vaak in een van de landen binnen het Koninkrijk plaats, maar gezien de COVID situatie ging het nu via een stream. Het onderwerp van het overleg tussen Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten duurt twee dagen. Het centrale thema is dit jaar de Covid-19-pandemie en de effecten hiervan in de verschillende landen van het Koninkrijk.

Foto is van een eerder IPKO