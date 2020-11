Kritiek op rolstoelopgang Grote Knip

De nieuw gebouwde rolstoelpaden van de parkeerplaats richting het strand van Grote Knip leiden tot veel discussie. Het pad is bedoeld om rolstoel- en rollatorgebruikers en kinderwagens gemakkelijker toegang te bieden tot het strand. Het project is gedaan door Openbare Werken in opdracht van CTB. Het bouwwerk zou volgens reacties van critici niet passen bij de omgeving en ook voor de terugweg omhoog zou de lange steile opgang niet heel praktisch zijn.

Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs op Curaçao en onlangs aangesloten bij partij Vishon, heeft onder andere felle kritiek op het nieuwe bouwwerk. Van der Bunt-George noemt het een ‘symbool voor het slechte leiderschap sinds 10-10-10’. Het ontbreekt volgens haar aan visie en moeite met stellen van de juiste prioriteiten.

De VPCO-directeur stelt verder dat het een voorbeeld is van het verzinnen van dure en moeilijke oplossingen, voor problemen die er niet zijn. Ook duidt het op gebrek aan onderzoek. Er is volgens haar namelijk al een pad. ‘Als met deze zelfde geest de Nederlandse financiële steun wordt verkwist, zijn we in 10-10-30 geen stap verder gekomen’, aldus Van der Bunt-George.