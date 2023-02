Kritiek op Van Huffelen

Van Huffelen heeft het te gezellig op de eilanden. Dat schrijft een columnist in de Telegraaf. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties zoent en knuffelt wat af. De columnist vindt dat ze zich terughoudend moet gedragen. Vooral omdat ze in functie mee is op de kennismakingsreis van Amalia. Ze is niet op vakantie, noch is ze koningin van de Cariben, aldus het commentaar. Er is ook kritiek op haar ‘schreeuwerige’ kleding. In de hofkringen zou ze bekend staan als ‘De Pauw’. Op de eilanden wordt de warme opstelling van Van Huffelen wel gewaardeerd. Op de foto Van Huffelen met minister van Financien, Javier Silvania, op de Christoffelberg.