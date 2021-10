Kunstmatige uilennesten opgenomen in ontwikkelingsplan

In de nieuwbouwplannen van Bona Vista Hills op Aruba is rekening gehouden met de bedreigde uil, de ‘shoco’. Het gaat om vijf kunstmatige shoconesten die deel uitmaken van het ontwikkelingsplan. Volgens de projecteigenaren W. Esmann en J. Sleper van Bona Vista Hills is het idee om een zogeheten Shoco Conservation Project in de bouwplannen te integreren. De ‘shoco’ is een endemische ondersoort van de uil die alleen op Aruba voorkomt en ernstig wordt bedreigd. Sinds 2012 is de shoco het nationale symbool van Aruba. De projecteigenaren willen laten zien dat het mogelijk is om rekening te houden met beschermde diersoorten in een ontwikkelingsproject.