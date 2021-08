Kunstwerk Blaaker arriveert eindelijk in Amsterdam

Een kunstwerk van Curaçaose kunstenaar Carlos Blaaker is na een maand oponthoud eindelijk gearriveerd bij de tentoonstelling ArtZuid in Amsterdam. Het beeld bleef een maand in de Rotterdamse haven waar het onder andere werd gecontroleerd op drugs, schrijft Caribisch Netwerk. ‘Balanceando con mis cosas’ laat een vrouw zien die rotsblokken op haar hoofd laat balanceren. Het staat voor de dragende rol van vrouwen in onze samenleving.

ArtZuid is een tweejaarlijkse openbare tentoonstelling op de Apollolaan en de Minervalaan in Amsterdam met zo’n 70 werken. Naast het beeld van Blaaker staat er ook een beeld van Curacaoenaar Nelson Carillho. De expositie duurt tot 17 oktober.