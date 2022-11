Kunstwerk van Merly Trappenberg ontvreemd uit Sambil

Onbekenden hebben vorige week woensdag een schilderij van kunstenaar Merly Trappenberg gestolen uit winkelcentrum Sambil. De kunstenaar heeft aangifte gedaan bij de politie, die de zaak in onderzoek heeft. De diefstal werd vrijdag ontdekt en gistermiddag bekend gemaakt. De kunstenares ontdekte de diefstal zelf toen ze zag dat er een kunstwerk ontbrak. Trappenberg heeft via camerabeelden gezien dat het schilderij woensdagmiddag 6 uur is meegenomen door 3 mannen, waarschijnlijk toeristen. Ze hebben het werk meegenomen in een pick-up. Het gestolen schilderij is een portret van een Afro-Caribische vrouw met een hoofddoek, uitgevoerd in kleur. Het portret is geschilderd op hout en voorzien van een houten lijst.