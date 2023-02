Kunuku Man geeft geld voor afval

PET-flessen en aluminium blikjes zijn geld waard. Om Curaçao schoner te maken heeft de Kunuku Man een nieuwe actie bedacht. Wie een lege plastic fles inlevert krijgt 3 cent. Aluminiumblikjes worden per kilo vergoed. Een kilo levert 1 gulden op. De Kunuku Man wil zo recyclen op het eiland stimuleren. De eerste inzamelingsdag is op 25 februari bij restaurant Bali op Grote Berg van 11.00 uur tot 13.00 uur. Er geldt een limiet van 10 kilo aluminiumblikjes per persoon. Slechts particulieren kunnen aan deze actie meedoen. De actie wordt gesponsord door bedrijven en gulle donateurs. Als de sponsorgelden op zijn, stopt de actie.