Kustwacht redt twee vissers nadat boot op zee omslaat

De Kustwacht heeft op zaterdagochtend twee vissers gered. Dat gebeurde nadat het Maritiem Operationeel Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied een oproep had gekregen om hulp. Het ging om een geval waarbij een vissersboot was omgeslagen op zee, in het noordoostelijke deel van Curaçao. Vanuit de lucht nam het toegesnelde DASH-8-vliegtuig van de Kustwacht waar dat er twee vissers in het water waren, naast hun omgeslagen boot. Een boot in de buurt schoot te hulp en nam de personen aan boord totdat een Metal Shark arriveerde en hen overnam.

De bemanning van de Metal Shark vervoerde vervolgens de twee vissers en zorgde ervoor dat zij veilig aan land kwamen. De twee personen verkeren in goede gezondheid.